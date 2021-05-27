Нарколог раскритиковал предложение бизнес-омбудсмена Титова о запрете открытой продажи самогонных аппаратов

В наркологические клиники нечасто обращаются люди, которые злоупотребляют самогоном, по крайней мере, такая ситуация наблюдается в Москве. Поэтому запрет на открытую продажу самогонных аппаратов вряд ли поможет в борьбе с алкоголизмом. Таким мнением с Лайфом поделился психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"Я знаю людей, которые увлекаются самогоноварением, они используют старинные рецепты, добавки. И в основном они это делают для подарка, а не для продажи. <...> Вот по регионам у нас сивуха, брага и самогон на первом месте находятся, потому что алкоголь очень дорогой для некоторых регионов, а часть людей не работает, и, конечно, самогон — один из первых алкогольных напитков. Но даже если и запрещать самогонные аппараты, то, насколько я помню, всегда у нас их делали и самостоятельно", — отметил врач.

Казанцев подчеркнул, что "запретами ещё никогда не решили ничего", и если люди не смогут купить аппараты, то будут делать их по старинке. А задуматься о проблеме алкоголизма человека может заставить только профилактика и социальная реклама, считает врач. Он призвал показывать, как ведёт себя человек, когда злоупотребляет, и чем пристрастие к алкоголю может обернуться.