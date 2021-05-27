Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Решение принято в целях защиты сторонников организации от возможного уголовного преследования.

27 мая, 09:11
<p>Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/openrussia.org/photos/a.1481599438781031/1844650925809212/?type=1&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Открытая Россия</a>"</p>

Фото © Facebook / "Открытая Россия"

Связанная с Михаилом Ходорковским организация "Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом написал в своём твиттере в четверг исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

"Сегодня мы закрываем "Открытку": только что Совет организации принял соответствующее решение", — говорится в сообщении.

Госдума приняла закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах

Госдума приняла закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах

В беседе с "Коммерсантом" он уточнил, что решение принято в целях защиты сторонников организации от возможного уголовного преследования.

"Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела", сообщил Пивоваров.

Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией. А ранее надзорное ведомство признало нежелательными ещё три НПО немецкого происхождения. Речь идёт о таких организациях, как Forum Russischsprachiger Europaer e.V. (Форум русскоязычных европейцев), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен").

Суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Шевченко

Суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Шевченко

Таким образом, на сегодняшний день в реестре нежелательных значится 34 организации: 20 из США, четыре из Германии, три из Великобритании, две из Чехии и по одной из Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Шевченко

18 февраля, 14:17

Владелец нефтетрейдера Gunvor раскрыл причины банкротства ЮКОСа

7 апреля, 08:35

Мурашко раскрыл, сколько россиян получили как минимум одну дозу вакцины от ковида

сегодня в 08:52

ФСБ перед майскими праздниками предотвратила два теракта в Ставропольском крае

сегодня в 10:10

Песков переадресовал вопрос о ситуации с рейсом Air France авиационным властям

сегодня в 10:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1