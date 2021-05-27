Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Связанная с Михаилом Ходорковским организация "Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом написал в своём твиттере в четверг исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

"Сегодня мы закрываем "Открытку": только что Совет организации принял соответствующее решение", — говорится в сообщении.

В беседе с "Коммерсантом" он уточнил, что решение принято в целях защиты сторонников организации от возможного уголовного преследования.

"Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела", — сообщил Пивоваров.

Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией. А ранее надзорное ведомство признало нежелательными ещё три НПО немецкого происхождения. Речь идёт о таких организациях, как Forum Russischsprachiger Europaer e.V. (Форум русскоязычных европейцев), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен").