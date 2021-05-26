Три немецкие НПО признали нежелательными в России
До сегодняшнего дня в реестре нежелательных значилась 31 организация, причём большинство из них (а именно 20) родом из США.
Фото © ТАСС / RBC
Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации немецкого происхождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства. Речь идёт о таких организациях, как Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен").
Первая организация в этом списке создана Игорем Эйдманом (западная пресса его обычно представляет в качестве двоюродного брата Бориса Немцова), вторая сотрудничает с общественным движением "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, а третья отметилась агрессивными призывами на своём сайте накануне проведения референдума в Крыму.
В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в нежелательной организации. Бывшему чиновнику предписано оплатить пять тысяч рублей.
Отметим, что до сегодняшнего дня в реестре нежелательных значилась 31 организация: 20 из США, три из Великобритании, две из Чехии и по одной из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции. Указанные выше НПО войдут в список под номерами 32, 33 и 34.
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