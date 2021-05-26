Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 26 мая.

Как уже сообщалось, в Генпрокуратуре выступили с инициативой передачи ей соответствующих полномочий от Минюста. Обосновано это тем, что ведомство сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ, используя свой опыт, инфраструктуру и так далее. Предложение было поддержано российским лидером.