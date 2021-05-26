Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в тексте документа.

26 мая, 15:41
<p>Михаил Гальперин. Фото © ТАСС / Зайцев Алексей</p>

Михаил Гальперин. Фото © ТАСС / Зайцев Алексей

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала Барышева

Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала Барышева

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 26 мая.

Как уже сообщалось, в Генпрокуратуре выступили с инициативой передачи ей соответствующих полномочий от Минюста. Обосновано это тем, что ведомство сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ, используя свой опыт, инфраструктуру и так далее. Предложение было поддержано российским лидером.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин назначил новых послов России в Гватемале и на Ямайке. Указом президента должности получили Владимир Винокуров и Сергей Петрович.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1