Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного России при ЕСПЧ
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в тексте документа.
Михаил Гальперин. Фото © ТАСС / Зайцев Алексей
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 26 мая.
Как уже сообщалось, в Генпрокуратуре выступили с инициативой передачи ей соответствующих полномочий от Минюста. Обосновано это тем, что ведомство сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ, используя свой опыт, инфраструктуру и так далее. Предложение было поддержано российским лидером.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин назначил новых послов России в Гватемале и на Ямайке. Указом президента должности получили Владимир Винокуров и Сергей Петрович.
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