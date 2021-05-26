Инфекционист назвал самый безопасный в условиях пандемии коронавируса транспорт

Вероятность заразиться коронавирусом зависит от конкретного вида транспорта и надёжности системы вентиляции в нём. На самолётах летать в целом безопаснее, чем следовать на поездах. Таким мнением поделился с телеканалом "Звезда" доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Естественно, у него вероятность заражения больше, чем если он выберет авиационный транспорт", — объяснил Вознесенский, говоря о человеке, который отправится в длительное путешествие на поезде.

Он отметил, что в самолётах работает система кондиционирования, которая позволяет снизить риск заражения граждан. В маршрутном такси, в свою очередь, это не так эффективно работает, к тому же пассажиры там сидят очень близко друг к другу.