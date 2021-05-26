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Инфекционист назвал самый безопасный в условиях пандемии коронавируса транспорт

Система кондиционирования эффективно работает не во всех общественных средствах передвижения.

26 мая, 15:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вероятность заразиться коронавирусом зависит от конкретного вида транспорта и надёжности системы вентиляции в нём. На самолётах летать в целом безопаснее, чем следовать на поездах. Таким мнением поделился с телеканалом "Звезда" доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Естественно, у него вероятность заражения больше, чем если он выберет авиационный транспорт", — объяснил Вознесенский, говоря о человеке, который отправится в длительное путешествие на поезде.

Он отметил, что в самолётах работает система кондиционирования, которая позволяет снизить риск заражения граждан. В маршрутном такси, в свою очередь, это не так эффективно работает, к тому же пассажиры там сидят очень близко друг к другу.

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Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8373 случая коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168 человек.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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