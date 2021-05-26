В России за минувшие сутки выявили 8373 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 8373 случая коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168 человек.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 2416 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (839) и Московская область (744). Вылечилось же за минувшие 24 часа 9135 пациентов.