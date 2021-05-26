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В России за минувшие сутки выявили 8373 новых случая коронавируса

Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168 человек. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье.

26 мая, 08:03

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки выявили 8373 случая коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168 человек.

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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 2416 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (839) и Московская область (744). Вылечилось же за минувшие 24 часа 9135 пациентов.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 406 против 393 днём ранее, это максимум с 31 марта. Всего от инфекции умерло 119 600 пациентов.

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Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге после майских праздников и назвала причину такой динамики. А российские учёные выявили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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