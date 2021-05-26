Пьяный россиянин до смерти замучил кипятком двухлетнего пасынка
Мама мальчика не повела сына к врачам, а попыталась сама помочь ребёнку, в результате он умер через несколько дней.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В Челябинской области 34-летний мужчина залил кипятком своего двухлетнего пасынка. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
Житель посёлка Западный Сосновского района, будучи пьяным, решил избавиться от ребёнка, облив его кипятком. Пасынок скончался через несколько дней от полученных травм.
Правоохранительные органы в настоящий момент расследуют обстоятельства трагедии. Возбуждены уголовные дела об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, и халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Проводится проверка действий сотрудников социальных служб и органов опеки.
Напомним, следственные органы предъявили обвинения водителям микроавтобуса, легкового автомобиля и директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП в Ставропольском крае в конце апреля. Специалисты проверяют обстоятельства выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортшколы, расходование средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей.
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