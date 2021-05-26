Пьяный россиянин до смерти замучил кипятком двухлетнего пасынка

В Челябинской области 34-летний мужчина залил кипятком своего двухлетнего пасынка. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Житель посёлка Западный Сосновского района, будучи пьяным, решил избавиться от ребёнка, облив его кипятком. Пасынок скончался через несколько дней от полученных травм.

Правоохранительные органы в настоящий момент расследуют обстоятельства трагедии. Возбуждены уголовные дела об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, и халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Проводится проверка действий сотрудников социальных служб и органов опеки.