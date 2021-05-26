Инцидент с заменой российского флага на чемпионате мира по хоккею является неприкрытым неуважением к государственной символике России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", — указано в заявлении, опубликованном на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Захарова также назвала решение латвийских властей недостойной манипуляцией, которая полностью вписывается "в откровенно русофобскую линию". Как отметила дипломат, таким образом Рига всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных РФ стран. "Будем делать выводы", — подытожила она.