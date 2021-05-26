"Будем делать выводы": Захарова назвала неприкрытым неуважением замену российского флага на ЧМ по хоккею в Риге
Как отметила дипломат, таким образом Латвия всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных РФ стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Инцидент с заменой российского флага на чемпионате мира по хоккею является неприкрытым неуважением к государственной символике России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", — указано в заявлении, опубликованном на официальном портале внешнеполитического ведомства.
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Захарова также назвала решение латвийских властей недостойной манипуляцией, которая полностью вписывается "в откровенно русофобскую линию". Как отметила дипломат, таким образом Рига всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных РФ стран. "Будем делать выводы", — подытожила она.
Напомним, ранее мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал латвийскую столицу, на символику ОКР.
Также власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.
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