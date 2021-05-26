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"Будем делать выводы": Захарова назвала неприкрытым неуважением замену российского флага на ЧМ по хоккею в Риге

Как отметила дипломат, таким образом Латвия всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных РФ стран.

26 мая, 07:58
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Инцидент с заменой российского флага на чемпионате мира по хоккею является неприкрытым неуважением к государственной символике России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", — указано в заявлении, опубликованном на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Захарова также назвала решение латвийских властей недостойной манипуляцией, которая полностью вписывается "в откровенно русофобскую линию". Как отметила дипломат, таким образом Рига всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных РФ стран. "Будем делать выводы", — подытожила она.

Напомним, ранее мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал латвийскую столицу, на символику ОКР.

Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея

Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея

Также власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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