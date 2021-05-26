Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу удушения и далее возьмутся за Россию. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом глава республики сказал во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что недоброжелатели "боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних" злоумышленников, и подчеркнул, что в ближайшее время власти представят общественности "всё, что они наговорили", в том числе те, кто был недавно задержан.

"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения, идёт поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас", — отметил президент страны.