Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу удушения и далее возьмутся за Россию
По словам главы государства, противники страны извне и внутри "перешли границы здравого смысла и человеческой морали".
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA
Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу удушения и далее возьмутся за Россию. Видео © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом глава республики сказал во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую", — заявил Лукашенко.
Он отметил, что недоброжелатели "боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних" злоумышленников, и подчеркнул, что в ближайшее время власти представят общественности "всё, что они наговорили", в том числе те, кто был недавно задержан.
"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения, идёт поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас", — отметил президент страны.
По словам президента Белоруссии, республика является для этих злоумышленников экспериментальной площадкой для броска на Восток, и далее эти люди возьмутся за Россию. Он подчеркнул, что "один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на земле", уже в полную силу работает против РФ, чем показал "истинную цель западных стратегов".
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Комментариев: 0