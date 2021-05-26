Лукашенко — об инциденте с лайнером Ryanair: Я действовал законно
По словам политика, сообщение о минировании самолёта было направлено из Швейцарии. Белоруссия поступила как суверенное государство, подчеркнул он, говоря о высылке дипломатов Посольства Латвии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске.
"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", — прокомментировал лидер республики.
Сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии, указал Лукашенко во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Говоря о высылке сотрудников латвийского посольства, белорусский президент указал, что республика действовала как суверенное государство, передаёт БелТА.
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Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Напомним, власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.
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