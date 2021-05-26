Лукашенко — об инциденте с лайнером Ryanair: Я действовал законно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске.

"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", — прокомментировал лидер республики.