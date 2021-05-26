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По делу о падении фуникулёра в Италии задержали трёх человек

Ими оказались глава и сотрудники обслуживающей компании. В ходе 12-часового допроса выяснилось, что система, которая могла спасти людей, попросту не работала.

26 мая, 06:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/emergenzavvf/status/1396435291376955393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vigili del Fuoco</a></p>

Фото © Twitter / Vigili del Fuoco

В Италии правоохранители задержали трёх человек по делу о крушении кабины фуникулёра в провинции Пьемонт. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Речь идёт о владельце фирмы, эксплуатирующей канатную дорогу Луиджи Нерини, а также о двух сотрудниках компании, занимающих руководящие должности. По данным издания, 25 мая все трое были вызваны на допрос в полицию, который продлился 12 часов.

Число жертв падения фуникулёра в Италии выросло до 14: умер 9-летний ребёнок

Число жертв падения фуникулёра в Италии выросло до 14: умер 9-летний ребёнок

Как заявила прокурор Вербании Олимпия Босси, к настоящему моменту уже сложилась определённая картина происшествия. По её словам, авария, унёсшая жизни 14 человек, произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины была заблокирована. Прокурор добавила, что это было сделано целенаправленно, чтобы избежать остановок фуникулёра, который находился в ненадлежащем техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла спасти людей, попросту не работала.

"Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привёл к фатальному исходу", — отметила она.

На данный момент итальянские правоохранители продолжают расследование инцидента, в частности, будут установлены и другие должностные лица, которые могут быть причастны к аварии.

Воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами

Воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами

Напомним, трагедия произошла в провинции Пьемонт в Италии в минувшее воскресенье, 23 мая. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. В результате погибло 14 человек, всего в фуникулёре находилось в момент крушения 15 человек. Таким образом, единственным выжившим остаётся пятилетний малыш. Он находится в критическом состоянии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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