По делу о падении фуникулёра в Италии задержали трёх человек

В Италии правоохранители задержали трёх человек по делу о крушении кабины фуникулёра в провинции Пьемонт. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Речь идёт о владельце фирмы, эксплуатирующей канатную дорогу Луиджи Нерини, а также о двух сотрудниках компании, занимающих руководящие должности. По данным издания, 25 мая все трое были вызваны на допрос в полицию, который продлился 12 часов.

Как заявила прокурор Вербании Олимпия Босси, к настоящему моменту уже сложилась определённая картина происшествия. По её словам, авария, унёсшая жизни 14 человек, произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины была заблокирована. Прокурор добавила, что это было сделано целенаправленно, чтобы избежать остановок фуникулёра, который находился в ненадлежащем техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла спасти людей, попросту не работала.

"Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привёл к фатальному исходу", — отметила она.

На данный момент итальянские правоохранители продолжают расследование инцидента, в частности, будут установлены и другие должностные лица, которые могут быть причастны к аварии.