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Учёные рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

По мнению одного из экспертов, ученики переживают серьёзный стресс из-за экзаменов, и нужно постараться избежать таких нагрузок.

26 мая, 06:03
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Учащихся школ можно оценивать по текущей успеваемости и достижениям вместо сдачи экзаменов в формате ЕГЭ. Таким мнением поделились доктора педагогических наук в беседе с Ura.ru. Так, например, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков отметил, что нужно оценивать ученика по знаниям, которые он показывал в последние два года обучения в школе.

"Нужно разрабатывать другие формы итоговой оценки знаний. В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы", — отметил Комков.

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По мнению эксперта, таким образом школьник сможет избежать сильного стресса и перегрузок из-за ЕГЭ. При этом для тех, кто хочет сдавать экзамен в тестовой форме, можно оставить такую возможность.

В свою очередь экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко отметил, что предлагаемая система не позволила бы объективно оценивать детей, если они сдавали разные экзамены. По его мнению, система должна быть более сложной, а портфолио ученика хорошо использовать в качестве дополнения.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 2022 году ЕГЭ вновь станет обязательным для всех выпускников школ. Учащихся проверят на знание русского языка и базовой или профильной математики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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