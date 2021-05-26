Стало известно, в каких регионах РФ выявили наибольшие темпы роста киберпреступлений в начале года

Наибольшие темпы роста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, за период с января по март 2021 года зафиксировали в Санкт-Петербурге (341,6%). Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ МВД России.

Отмечается, что на втором месте этого антирейтинга находится Тульская область (179,6%), далее следуют Тыва (133%), Ленинградская область (118,1%) и Ингушетия (103,6%). А наименьшие темпа прироста киберпреступлений зафиксировали в Еврейской АО (–18%), Курганской области (–11,6%), на Чукотке (–10,3%), в Ивановской области (–9,6%) и Марий Эл (–7,8%).

Всего в течение данного периода зарегистрировали 37,2 тысячи таких преступлений.