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Стало известно, в каких регионах РФ выявили наибольшие темпы роста киберпреступлений в начале года

Меньше всего такие злоумышленники проявляли активность в Еврейской АО, Курганской области, на Чукотке и других субъектах РФ.

26 мая, 05:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Наибольшие темпы роста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, за период с января по март 2021 года зафиксировали в Санкт-Петербурге (341,6%). Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ МВД России.

Отмечается, что на втором месте этого антирейтинга находится Тульская область (179,6%), далее следуют Тыва (133%), Ленинградская область (118,1%) и Ингушетия (103,6%). А наименьшие темпа прироста киберпреступлений зафиксировали в Еврейской АО (–18%), Курганской области (–11,6%), на Чукотке (–10,3%), в Ивановской области (–9,6%) и Марий Эл (–7,8%).

Серийные киберпреступления в России начала выявлять специальная программа

Серийные киберпреступления в России начала выявлять специальная программа

Всего в течение данного периода зарегистрировали 37,2 тысячи таких преступлений.

Ранее Лайф рассказывал, что в Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России. В 2020 году рост преступлений в данной сфере составил 73,4% (510,3 тысячи за год).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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