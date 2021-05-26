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Российский траулер направили в порт Японии после столкновения в Охотском море

Тем временем один из выживших японских рыбаков заявил, что именно российское судно врезалось в них.

26 мая, 04:59
<p>Траулер "Амур". Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:665662/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic</a> / Сергей Скрябин</p>

Траулер "Амур". Фото © Marinetraffic / Сергей Скрябин

Российский рыболовный траулер "Амур" после столкновения с японской шхуной в Охотском море направлен в порт Момбецу на острове Хоккайдо. Об этом сообщает Посольство РФ.

"Посольство и Генконсульство России в Саппоро окажут всё необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу", — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким трёх погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.

Тем временем один из выживших японских рыбаков заявил, что шхуна находилась в работе и не двигалась в момент столкновения.

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

"Она не могла двигаться. С нами столкнулось российское судно", — цитирует его агентство Kyodo.

Напомним, трагедия произошла около 06:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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