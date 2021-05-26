Российский траулер направили в порт Японии после столкновения в Охотском море
Тем временем один из выживших японских рыбаков заявил, что именно российское судно врезалось в них.
Траулер "Амур". Фото © Marinetraffic / Сергей Скрябин
Российский рыболовный траулер "Амур" после столкновения с японской шхуной в Охотском море направлен в порт Момбецу на острове Хоккайдо. Об этом сообщает Посольство РФ.
"Посольство и Генконсульство России в Саппоро окажут всё необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу", — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".
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Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким трёх погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.
Тем временем один из выживших японских рыбаков заявил, что шхуна находилась в работе и не двигалась в момент столкновения.
"Она не могла двигаться. С нами столкнулось российское судно", — цитирует его агентство Kyodo.
Напомним, трагедия произошла около 06:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.
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