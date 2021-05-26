Польский депутат рассказал об упущенных шансах в отношениях с Россией из-за Украины

Депутат парламента Польши партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский заявил, что страна упустила ряд возможностей в отношениях с Россией из-за поддержки Украины.

В беседе с изданием Defence 24 парламентарий отметил, что Варшава выступала против энергетических проектов РФ в угоду интересам Киева. Если бы не это, то Польша могла бы рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой в данной сфере. Кроме того, Каминьский не исключил того, что Россия стала бы заниматься развитием транспортной инфраструктуры на маршруте через Белоруссию и Польшу.

"20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины <...>. Сегодня мы видим, чем оборачивается это абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины", — заявил депутат.