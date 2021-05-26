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Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" составляет 9,7 тонны, в то время как водоизмещение "Амура" — 662 тонны. От удара японское судно перевернулось.

26 мая, 04:02

Кадр видео © NHK

Видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море. Видео © NHK

Японская государственная телерадиокомпания NHK опубликовала видео с места столкновения рыболовецкой лодки "Дай-хати Хокко-мару" с российским судном "Амур" в Охотском море.

На кадрах видно, что от удара японское судно перевернулось. Стоит отметить, что его водоизмещение составляет 9,7 тонны, в то время как водоизмещение "Амура" — 662 тонны.

В настоящее время тела трёх погибших японских рыбаков уже доставлены в порт города Момбецу. Двоих пострадавших также привезли туда, сообщает агентство Kyodo. Расследованием инцидента займётся Управление безопасности на море Японии.

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

"Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли", — приводит ТАСС сообщение управления.

Напомним, трагедия произошла около 06:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибли три рыбака, все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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