Видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море. Видео © NHK

Японская государственная телерадиокомпания NHK опубликовала видео с места столкновения рыболовецкой лодки "Дай-хати Хокко-мару" с российским судном "Амур" в Охотском море.

На кадрах видно, что от удара японское судно перевернулось. Стоит отметить, что его водоизмещение составляет 9,7 тонны, в то время как водоизмещение "Амура" — 662 тонны.

В настоящее время тела трёх погибших японских рыбаков уже доставлены в порт города Момбецу. Двоих пострадавших также привезли туда, сообщает агентство Kyodo. Расследованием инцидента займётся Управление безопасности на море Японии.

"Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли", — приводит ТАСС сообщение управления.