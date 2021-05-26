Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море
Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" составляет 9,7 тонны, в то время как водоизмещение "Амура" — 662 тонны. От удара японское судно перевернулось.
Кадр видео © NHK
Видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море. Видео © NHK
Японская государственная телерадиокомпания NHK опубликовала видео с места столкновения рыболовецкой лодки "Дай-хати Хокко-мару" с российским судном "Амур" в Охотском море.
На кадрах видно, что от удара японское судно перевернулось. Стоит отметить, что его водоизмещение составляет 9,7 тонны, в то время как водоизмещение "Амура" — 662 тонны.
В настоящее время тела трёх погибших японских рыбаков уже доставлены в порт города Момбецу. Двоих пострадавших также привезли туда, сообщает агентство Kyodo. Расследованием инцидента займётся Управление безопасности на море Японии.
"Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли", — приводит ТАСС сообщение управления.
Напомним, трагедия произошла около 06:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибли три рыбака, все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.
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