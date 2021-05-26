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Три человека при смерти: У побережья Хоккайдо столкнулись японское и российское суда

По данным местного информационного агентства, японская лодка перевернулась.

26 мая, 01:10

Архивное фото © ИТАР-ТАСС / Фотограф

У побережья Хоккайдо японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром". Три человека находятся при смерти, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на службу безопасности на море города Момбецу.

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Инцидент произошёл рано утром 26 мая. С борта японского судна спасли пятерых человек, трое из них находятся в состоянии остановки сердца и лёгких — в Японии так называют тех, чью смерть не установил уполномоченный врач. Также отмечается, что судно перевернулось.

Информацию о происшествии подтвердил спасцентр Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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