У побережья Хоккайдо японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром". Три человека находятся при смерти, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на службу безопасности на море города Момбецу.

Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Инцидент произошёл рано утром 26 мая. С борта японского судна спасли пятерых человек, трое из них находятся в состоянии остановки сердца и лёгких — в Японии так называют тех, чью смерть не установил уполномоченный врач. Также отмечается, что судно перевернулось.