СМИ рассказали о похищении и отмывании 1,7 млрд рублей, выделенных на модуль МКС

Восемь человек, среди которых экс-гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев, похитили и отмыли более 1 млрд 72 млн рублей, выделенных на поставки электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, который пока не установили на МКС. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным следствия, фигуранты уголовного дела отмыли похищенные деньги в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля. Отмечается, что дело по факту хищения возбудили ещё в октябре 2019 года. Расследование начали по инициативе "Роскосмоса", изначально не было даже конкретных обвиняемых. Их удалось установить только в августе 2020 года.

Госконтракт на создание "научно-энергетического модуля" за 15 млрд 15 млн рублей был заключён между РКК "Энергия" и "Роскосмосом" в 2012 году. Модуль должен был снабжать российский сегмент МКС электричеством и использоваться для проведения научных экспериментов. Но на МКС он пока не доставлен.

По данным СМИ, следствие установило, что в 2017 году восемь фигурантов уголовного дела вступили в преступный сговор и похитили из выделенных средств 1 млрд 72 млн рублей. Всем им предъявлено обвинение, большинству инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. В списке фигурантов значатся гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО "НПП "Исток" Александр Борисов, а также руководители ЗАО "НПП "Магратеп" Олег Морозов, ООО "Микроком" Ирина Попова и ООО "Альянс трейд" Андрей Остапович. Двух последних также обвиняют в отмывании денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. Свою вину все они не признают.