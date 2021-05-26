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Страны Запада отказались считать свободными предстоящие президентские выборы в Сирии

А Германия и Турция запретили проведение голосования на своей территории. МИД Сирии воспринял это как "подтверждение их враждебного отношения к Дамаску".

26 мая, 00:17
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают предстоящие президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим чётко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми", — говорится в заявлении.

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По мнению глав МИД, для того чтобы выборы заслуживали доверия, необходимо обеспечить всем сирийцам, включая перемещённых лиц, беженцев и членов диаспоры, голосование в безопасной обстановке.

Уточняется, что пять стран обратились к международному сообществу с призывом признать выборы в Сирии незаконными. А такие страны, как Германия и Турция, запретили проведение сирийских выборов на своей территории. Этот запрет МИД Сирии воспринял как "подтверждение их враждебного отношения к Дамаску".

Напомним, президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая с 7:00 до 19:00. В стране будет действовать более десяти тысяч избирательных участков. При необходимости в любой провинции время голосования может быть продлено ещё на пять часов. На пост президента помимо действующего главы государства — генерального секретаря партии БААС Башара Асада — претендуют Махмуд Ахмед Мараи от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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