Страны Запада отказались считать свободными предстоящие президентские выборы в Сирии
А Германия и Турция запретили проведение голосования на своей территории. МИД Сирии воспринял это как "подтверждение их враждебного отношения к Дамаску".
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Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают предстоящие президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.
"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим чётко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми", — говорится в заявлении.
По мнению глав МИД, для того чтобы выборы заслуживали доверия, необходимо обеспечить всем сирийцам, включая перемещённых лиц, беженцев и членов диаспоры, голосование в безопасной обстановке.
Уточняется, что пять стран обратились к международному сообществу с призывом признать выборы в Сирии незаконными. А такие страны, как Германия и Турция, запретили проведение сирийских выборов на своей территории. Этот запрет МИД Сирии воспринял как "подтверждение их враждебного отношения к Дамаску".
Напомним, президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая с 7:00 до 19:00. В стране будет действовать более десяти тысяч избирательных участков. При необходимости в любой провинции время голосования может быть продлено ещё на пять часов. На пост президента помимо действующего главы государства — генерального секретаря партии БААС Башара Асада — претендуют Махмуд Ахмед Мараи от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла.
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