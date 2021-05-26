Страны Запада отказались считать свободными предстоящие президентские выборы в Сирии

Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают предстоящие президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим чётко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми", — говорится в заявлении.

По мнению глав МИД, для того чтобы выборы заслуживали доверия, необходимо обеспечить всем сирийцам, включая перемещённых лиц, беженцев и членов диаспоры, голосование в безопасной обстановке.

Уточняется, что пять стран обратились к международному сообществу с призывом признать выборы в Сирии незаконными. А такие страны, как Германия и Турция, запретили проведение сирийских выборов на своей территории. Этот запрет МИД Сирии воспринял как "подтверждение их враждебного отношения к Дамаску".