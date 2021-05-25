Звезда "Ромы" Генрих Мхитарян получил щедрое предложение из России
Также на полузащитника претендует "Монако", в котором выступает россиянин Александр Головин.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян получил щедрое в финансовом плане предложение от одного из российских футбольных клубов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом название российского клуба не уточняется. Кроме того, по данным журналистов, интерес к футболисту проявляет "Монако".
Отметим, что контракт 32-летнего Мхитаряна с "Ромой" заканчивается уже в конце июня. Игрок хочет остаться в клубе, но намерен заключить новое соглашение минимум на два года с зарплатой в три миллиона евро за сезон.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 46 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.
Ранее игрок "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил о своём желании уехать играть в один из ведущих европейских чемпионатов.
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