Звезда "Ромы" Генрих Мхитарян получил щедрое предложение из России

Армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян получил щедрое в финансовом плане предложение от одного из российских футбольных клубов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом название российского клуба не уточняется. Кроме того, по данным журналистов, интерес к футболисту проявляет "Монако".

Отметим, что контракт 32-летнего Мхитаряна с "Ромой" заканчивается уже в конце июня. Игрок хочет остаться в клубе, но намерен заключить новое соглашение минимум на два года с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 46 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.