Российский игрок в Dota 2 SoNNeikO вернулся в Natus Vincere

Российский игрок в Dota 2 Акбар Бутаев, также известный как SoNNeikO, объявил об уходе из команды AS Monaco Gambit и возвращении в Natus Vincere. Такой же переход совершил и Владимир No[o]ne Миненко.

Бутаев признался, что решил покинуть команду ещё после трёх поражений на старте сезона.

"После трёх поражений на старте сезона я уведомил организацию и тиммейтов, что больше не верю в успех этого ростера и хочу его покинуть. Мы договорились доиграть сезон в этом составе, драфты и координацию в игре взял на себя Нун, нам удалось отобраться на мейджор. Но, даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я лично решил отказаться от участия в мейджоре. Приношу извинения тиммейтам и организации и желаю им успеха в Киеве", — написал SoNNeikO в "Твитлонгере".

Миненко же отметил, что рад присоединиться к Na`Vi. No[o]ne рассчитывает, что при поддержке сильной организации удастся добиться самых высоких результатов.

"Именно этой логикой было продиктовано моё решение. Очень надеюсь на поддержку #navination и всех, кому небезразлична в СНГ дота!" — сказал Миненко.

Места киберспортсменов в Gambit займут Станислав 633 Глушан и Артём Lorenof Мельник. Стоит отметить, что Na`Vi не прошла отбор на турнир WePlay AniMajor 2021, который состоится в Киеве со 2 по 13 июня.