Российский игрок в Dota 2 SoNNeikO вернулся в Natus Vincere
Акбар Бутаев извинился перед тиммейтами из AS Monaco Gambit и пожелал им удачи на мейджоре в Киеве.
Акбар Бутаев (SoNNeikO). Фото © Instagram / sonneiko_of_the_laputa
Российский игрок в Dota 2 Акбар Бутаев, также известный как SoNNeikO, объявил об уходе из команды AS Monaco Gambit и возвращении в Natus Vincere. Такой же переход совершил и Владимир No[o]ne Миненко.
Бутаев признался, что решил покинуть команду ещё после трёх поражений на старте сезона.
"После трёх поражений на старте сезона я уведомил организацию и тиммейтов, что больше не верю в успех этого ростера и хочу его покинуть. Мы договорились доиграть сезон в этом составе, драфты и координацию в игре взял на себя Нун, нам удалось отобраться на мейджор. Но, даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я лично решил отказаться от участия в мейджоре. Приношу извинения тиммейтам и организации и желаю им успеха в Киеве", — написал SoNNeikO в "Твитлонгере".
Миненко же отметил, что рад присоединиться к Na`Vi. No[o]ne рассчитывает, что при поддержке сильной организации удастся добиться самых высоких результатов.
"Именно этой логикой было продиктовано моё решение. Очень надеюсь на поддержку #navination и всех, кому небезразлична в СНГ дота!" — сказал Миненко.
Места киберспортсменов в Gambit займут Станислав 633 Глушан и Артём Lorenof Мельник. Стоит отметить, что Na`Vi не прошла отбор на турнир WePlay AniMajor 2021, который состоится в Киеве со 2 по 13 июня.
Напомним, уже совсем скоро состоится главный турнир по Dota 2 — The International. В прошлом году соревнования отменили из-за коронавируса, а в этом они пройдут в Стокгольме. Групповой этап начнётся 5 августа.
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