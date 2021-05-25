Латвийский перевозчик AirBaltic приостановил полёты из Риги в Минск

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приостанавливает все полёты из Риги в Минск. Как сообщается на сайте авиаперевозчика, это решение вступит в силу 27 мая.

"Узнав о решении Правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиалиния AirBaltic объявляет о приостановке всех полётов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления", — говорится на сайте авиакомпании.