Латвийский перевозчик AirBaltic приостановил полёты из Риги в Минск
Действовать данное решение будет с 27 мая и до дальнейшего уведомления.
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Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приостанавливает все полёты из Риги в Минск. Как сообщается на сайте авиаперевозчика, это решение вступит в силу 27 мая.
"Узнав о решении Правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиалиния AirBaltic объявляет о приостановке всех полётов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления", — говорится на сайте авиакомпании.
Ранее глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс заявил, что AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полётах.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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