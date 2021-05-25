Сенатор США захотел увидеть Путина с тортом из "Северного потока — 2"
По его мнению, отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG мог оказать влияние на согласование встречи президентов двух стран.
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Американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока — 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
"Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом (на встречу с Байденом. — Прим. Лайфа), чтобы поблагодарить за многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", — написал Круз в "Твиттере".
По мнению сенатора, отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG мог оказать влияние на согласование встречи Путина и Байдена.
Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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