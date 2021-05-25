Сенатор США захотел увидеть Путина с тортом из "Северного потока — 2"

"Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом (на встречу с Байденом. — Прим. Лайфа), чтобы поблагодарить за многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", — написал Круз в "Твиттере".