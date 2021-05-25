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Сенатор США захотел увидеть Путина с тортом из "Северного потока — 2"

По его мнению, отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG мог оказать влияние на согласование встречи президентов двух стран.

25 мая, 20:21
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока — 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

"Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом (на встречу с Байденом. — Прим. Лайфа), чтобы поблагодарить за многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", — написал Круз в "Твиттере".

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

По мнению сенатора, отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG мог оказать влияние на согласование встречи Путина и Байдена.

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.

Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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