Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Офис ООН в Женеве выразил готовность провести саммит Путина и Байдена

Ранее стало известно, что встреча пройдёт именно в этом швейцарском городе 16 июня.

25 мая, 20:03

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Офис Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве готов предоставить площадку для встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая состоится в швейцарском городе 16 июня. Об этом сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

"Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдёт в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне", — приводит её слова РИА "Новости".

Велуччи отметила, что ООН готова сделать всё, чтобы поддержать саммит, если получит соответствующий запрос.

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1