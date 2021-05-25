Офис ООН в Женеве выразил готовность провести саммит Путина и Байдена

"Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдёт в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне", — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.