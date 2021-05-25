Офис ООН в Женеве выразил готовность провести саммит Путина и Байдена
Ранее стало известно, что встреча пройдёт именно в этом швейцарском городе 16 июня.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Офис Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве готов предоставить площадку для встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая состоится в швейцарском городе 16 июня. Об этом сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.
"Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдёт в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне", — приводит её слова РИА "Новости".
Велуччи отметила, что ООН готова сделать всё, чтобы поддержать саммит, если получит соответствующий запрос.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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