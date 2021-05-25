Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", — говорится в сообщении.

Отметим, что это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.