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Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США.

25 мая, 14:02

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", — говорится в сообщении.

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Отметим, что это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

В администрации США считают, что Путин и Байден встретятся в Женеве

В администрации США считают, что Путин и Байден встретятся в Женеве

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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