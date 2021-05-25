Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня
Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", — говорится в сообщении.
Отметим, что это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.
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