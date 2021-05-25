Российским регионам нужно постараться провакцинировать максимальное количество людей, независимо от того, ленятся они проходить данную процедуру или нет. Так считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов, комментируя Лайфу решение властей Якутии штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников.

"Их надо на это побудить. Администрация заинтересована, чтобы люди вакцинировались, и какие рычаги у неё есть, такими она и пользуется. Кого-то надо убеждать, а кого-то немного принуждать. Главное — достичь результата, а он очень важен", — рассуждает собеседник Лайфа.

Если такой ход, как массовая вакцинация в Якутии, укладывается в рамки закона, то это хорошо, считает медик.

"Я бы ещё в рамках закона ни в какие поездки не вакцинированных либо не переболевших и не имеющих определённый уровень антител не пускал. Нам надо, чтобы коллективный иммунитет был, а его можно получить и поддерживать вакцинацией", — подытожил Чепурнов.