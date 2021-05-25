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"Главное — результат": Вирусолог поддержал введение штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

Единственное, о чём беспокоится собеседник Лайфа, — это соответствие такой практики рамкам закона. Напомним, что первыми на введение штрафов решились власти Якутии.

25 мая, 13:52

Фото © ТАСС / Антонов Семён

Российским регионам нужно постараться провакцинировать максимальное количество людей, независимо от того, ленятся они проходить данную процедуру или нет. Так считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов, комментируя Лайфу решение властей Якутии штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников.

В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников

В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников

"Их надо на это побудить. Администрация заинтересована, чтобы люди вакцинировались, и какие рычаги у неё есть, такими она и пользуется. Кого-то надо убеждать, а кого-то немного принуждать. Главное — достичь результата, а он очень важен", — рассуждает собеседник Лайфа.

Если такой ход, как массовая вакцинация в Якутии, укладывается в рамки закона, то это хорошо, считает медик.

"Я бы ещё в рамках закона ни в какие поездки не вакцинированных либо не переболевших и не имеющих определённый уровень антител не пускал. Нам надо, чтобы коллективный иммунитет был, а его можно получить и поддерживать вакцинацией", — подытожил Чепурнов.

Матвиенко призвала россиян взять пример с Путина и сделать прививку от коронавируса

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Напомним, что, по данным пресс-службы Правительства Якутии, ранее там вышло постановление главного врача республики по обязательной иммунизации населения. В числе тех, кто должен привиться: работники образования, люди, отвечающие за детский отдых, а также участвующие в организации массовых мероприятий. Данное решение было принято в целях увеличения темпов вакцинации в регионе в целом.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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