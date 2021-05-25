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"Достаточно мест": В Петербурге рассказали о ситуации с койками для больных ковидом

У города есть резерв, который может быть активирован в любой момент. Сейчас в этом необходимости нет.

25 мая, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Ситуация со свободными местами для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся стабильной. Как сообщили журналистам в городском Комитете по здравоохранению, у города есть возможность открыть дополнительные койки, но сейчас необходимости в этом нет.

"Даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города ещё достаточно мест", — уточнили в пресс-службе.

В городском Комитете здравоохранения отметили, что беспокоиться не о чем, ведь новые свободные койки могут быть развёрнуты в любой момент. Сейчас в Санкт-Петербурге свободно 15,7% мест для больных коронавирусом.

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Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса. В Петербурге зарегистрировали 844 новых больных.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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