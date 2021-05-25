Ситуация со свободными местами для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся стабильной. Как сообщили журналистам в городском Комитете по здравоохранению, у города есть возможность открыть дополнительные койки, но сейчас необходимости в этом нет.

"Даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города ещё достаточно мест", — уточнили в пресс-службе.

В городском Комитете здравоохранения отметили, что беспокоиться не о чем, ведь новые свободные койки могут быть развёрнуты в любой момент. Сейчас в Санкт-Петербурге свободно 15,7% мест для больных коронавирусом.