МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа
Белорусская сторона проверяет спутницу оппозиционера Протасевича на причастность к совершению преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса.
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Белоруссия подтвердила задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говорится в распространённом во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трёх суток в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", — указано в комментарии.
В ведомстве отметили, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Софьи Сапеги и рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.
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"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", — указано в сообщении МИДа.
Как ранее сообщал Лайф, не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
Ранее в Кремле заявили, что Москва ожидает скорого освобождения задержанной в Минске россиянки Сапеги.
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