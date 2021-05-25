МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа

Белоруссия подтвердила задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говорится в распространённом во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трёх суток в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", — указано в комментарии.

В ведомстве отметили, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Софьи Сапеги и рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.