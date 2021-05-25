Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа

Белорусская сторона проверяет спутницу оппозиционера Протасевича на причастность к совершению преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса.

25 мая, 12:34

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Белоруссия подтвердила задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говорится в распространённом во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ситуация шоковая": Отец задержанной в Минске россиянки рассказал Лайфу, что известно на данный момент

"Ситуация шоковая": Отец задержанной в Минске россиянки рассказал Лайфу, что известно на данный момент

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трёх суток в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", — указано в комментарии.

В ведомстве отметили, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Софьи Сапеги и рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", указано в сообщении МИДа.

Как ранее сообщал Лайф, не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее в Кремле заявили, что Москва ожидает скорого освобождения задержанной в Минске россиянки Сапеги.

Отец задержанной в Минске россиянки рассказал Лайфу, что известно на данный момент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница рассказала Лайфу про задержанного в Минске Протасевича

сегодня в 13:52

Называла его "мегамозг": Мать задержанной в Минске россиянки рассказала об отношениях дочери с Протасевичем

сегодня в 13:31

Трое сотрудников белорусского портала TUT.BY перестали выходить на связь

сегодня в 13:05

Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга

сегодня в 13:28

Автомат, обрез и патроны: Полиция в Москве вскрыла брошенный автомобиль и нашла внутри целый арсенал

сегодня в 13:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1