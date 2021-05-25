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Остались кровавые борозды: В Омской области шестилетняя девочка едва не лишилась головы из-за натянутой верёвки

В администрации сперва пошли навстречу и пообещали оплатить лечение, однако потом заявили, что родители сами виноваты в произошедшем.

25 мая, 12:32
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

В Омской области семейный поход в зоопарк закончился серьёзной травмой для шестилетней девочки. Как рассказала Лайфу мама ребёнка, теперь администрация базы отдыха игнорирует их жалобы и удаляет гневные отзывы.

Инцидент произошёл в субботу, 22 мая, когда семья решила съездить на ферму-зоопарк "Омский страус". Парковка на территории представляет собой обычный пустырь, а для удобства между условными парковочными местами натянута верёвка. Конструкция эта едва заметна и, по словам собеседницы Лайфа, не обозначена никакими яркими элементами. В результате девочка врезалась в эту верёвку и поранила шею.

"Я побежала на вход, где продают билеты, спросить, где есть медпункт. Мне сказали, что на территории фермы его нет. На базе отдыха медиков тоже не оказалось. Ближайший врач — в соседнем посёлке. Мы растерялись, скорую не стали ждать, поехали на своей машине", — рассказала мать.

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После осмотра врач сказала, что раны действительно глубокие, но травма вовсе не критична, поэтому ребёнка отпустили домой. По приезде мама первым делом решила оставить отзыв в Интернете, однако спустя некоторое время его удалили. При этом с ней связалась администрация и пообещала компенсировать лечение дочери, но, по словам женщины, на этом всё закончилось.

В администрации базы отдыха Лайфу сообщили, что инцидент действительно имел место, однако их вины в этом вовсе нет. Там отметили, что мама сама должна была следить за ребёнком и не позволять бегать на парковке.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве четырёхлетний ребёнок сбежал из детского сада и чуть не утонул в пруду.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Райля Гареева
Райля Гареева

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