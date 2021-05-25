Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдёт в семи регионах России

Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также города Севастополь и Москва.

25 мая, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть задействована в сентябре и на муниципальных выборах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"В тестировании мы применяли бюллетени в том числе и на муниципальных выборах. Мы пока находимся в том понимании, что и на ДЭГ в единый день голосования бюллетени муниципального уровня тоже будут использоваться", — сказал он.

По словам Булаева, это "сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы", которая способна увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа. Дистанционное электронное голосование состоится в семи субъектах: в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. При этом в столице РФ онлайн-голосование будет проходить на разработанной мэрией платформе.

В России успешно испытали систему дистанционного электронного голосования

В России успешно испытали систему дистанционного электронного голосования

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что ЦИК примет окончательное решение о количестве дней голосования в июне. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и целого набора других факторов.

В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире

В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

26 апреля, 10:47

В Госдуме поддержали поправку о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

сегодня в 11:21

Песков: Москва ожидает скорого освобождения задержанной в Минске россиянки Сапеги

сегодня в 11:13

Зеленский предложил Верховной раде увеличить численность украинской армии

сегодня в 12:25

Кто не понравился жене Федуна: знакомимся с новым главным тренером "Спартака"

сегодня в 12:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1