Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдёт в семи регионах России
Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также города Севастополь и Москва.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть задействована в сентябре и на муниципальных выборах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
"В тестировании мы применяли бюллетени в том числе и на муниципальных выборах. Мы пока находимся в том понимании, что и на ДЭГ в единый день голосования бюллетени муниципального уровня тоже будут использоваться", — сказал он.
По словам Булаева, это "сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы", которая способна увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа. Дистанционное электронное голосование состоится в семи субъектах: в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. При этом в столице РФ онлайн-голосование будет проходить на разработанной мэрией платформе.
В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что ЦИК примет окончательное решение о количестве дней голосования в июне. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и целого набора других факторов.
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