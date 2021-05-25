Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдёт в семи регионах России

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть задействована в сентябре и на муниципальных выборах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"В тестировании мы применяли бюллетени в том числе и на муниципальных выборах. Мы пока находимся в том понимании, что и на ДЭГ в единый день голосования бюллетени муниципального уровня тоже будут использоваться", — сказал он.

По словам Булаева, это "сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы", которая способна увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа. Дистанционное электронное голосование состоится в семи субъектах: в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. При этом в столице РФ онлайн-голосование будет проходить на разработанной мэрией платформе.