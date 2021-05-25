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Посольство Белоруссии направило ноту протеста Украине из-за "авиационной блокады" республики

В ведомстве считают, что "возмутительное решение направлено на нанесение экономического ущерба авиационной отрасли" страны.

25 мая, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко </p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко 

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста МИД Украины в связи с прекращением авиасообщения между двумя странами. В заявлении, размещённом на официальном сайте посольства, сказано, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение Киева после инцидента с самолётом, не имеющего к ней никакого отношения.

В посольстве припомнили Украине о возврате самолёта белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2016 году. Тогда воздушное судно выполняло рейс по маршруту Киев — Минск, но затем украинская сторона потребовала вернуться в аэропорт вылета под угрозой применения боевой авиации. Однако в той ситуации Минск не стал вводить "воздушные санкции" против страны-соседки.

"Белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учётом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в национальном аэропорту "Минск" самолёта авиакомпании Ryanair", — говорится в сообщении белорусского посольства.

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Напомним, Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента, связанного с экстренной посадкой самолёта в Минске авиакомпании Ryanair. Запрет вступает в силу с полуночи 26 мая. Также лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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