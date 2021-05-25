Посольство Белоруссии направило ноту протеста Украине из-за "авиационной блокады" республики

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста МИД Украины в связи с прекращением авиасообщения между двумя странами. В заявлении, размещённом на официальном сайте посольства, сказано, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение Киева после инцидента с самолётом, не имеющего к ней никакого отношения.

В посольстве припомнили Украине о возврате самолёта белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2016 году. Тогда воздушное судно выполняло рейс по маршруту Киев — Минск, но затем украинская сторона потребовала вернуться в аэропорт вылета под угрозой применения боевой авиации. Однако в той ситуации Минск не стал вводить "воздушные санкции" против страны-соседки.