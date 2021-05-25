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Песков поддержал губернатора Коми, назвавшего себя Путиным региона

Представитель Кремля призвал коллег Владимира Уйбы брать с него пример.

25 мая, 11:30
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак, <a href="https://gov.rkomi.ru/o_pravitelstve_rk/sostav/glava-respubliki-komi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Коми</a></p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак, Правительство Республики Коми

Любой глава региона России должен сам принимать решения в сложных ситуациях и не кивать в сторону федерального центра. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать инцидент с губернатором Коми Владимиром Уйбой, который на встрече с жителями села Мутный Материк сказал: "У вас я — Путин". При этом он предположил, что слова руководителя региона вырваны из контекста недоброжелателями.

"Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они всё время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять Интернет. Тут очевидно: первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона", — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, эти слова не были предосудительными и любой губернатор должен руководствоваться такими же принципами и сам решать проблемы, не кивая каждый раз в сторону федерального центра.

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Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов появился на публике без усов. Последний раз с гладко выбритым лицом главу Северной столицы можно было увидеть в 2017–2018 годах, когда он занимал пост полпреда президента РФ в СЗФО.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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