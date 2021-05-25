Песков поддержал губернатора Коми, назвавшего себя Путиным региона

Любой глава региона России должен сам принимать решения в сложных ситуациях и не кивать в сторону федерального центра. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать инцидент с губернатором Коми Владимиром Уйбой, который на встрече с жителями села Мутный Материк сказал: "У вас я — Путин". При этом он предположил, что слова руководителя региона вырваны из контекста недоброжелателями.

"Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они всё время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять Интернет. Тут очевидно: первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона", — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, эти слова не были предосудительными и любой губернатор должен руководствоваться такими же принципами и сам решать проблемы, не кивая каждый раз в сторону федерального центра.