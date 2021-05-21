Губернатор Санкт-Петербурга Беглов появился на публике без усов
Последний раз с гладко выбритым лицом главу Северной столицы можно было увидеть в 2017–2018 годах, когда он занимал пост полпреда президента РФ в СЗФО.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предстал перед публикой без усов. В необычном для себя образе глава города появился на церемонии награждения представителей бизнеса, которые помогали жителям Северной столицы в период пандемии в рамках акции #МыВместе. Фотографии с мероприятия опубликовали на сайте Администрации Санкт-Петербурга.
Отметим, что последний раз гладко выбритым Беглова можно было увидеть в 2017–2018 годах, когда он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, а затем в Северо-Западном федеральном округе. В 2018 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. На встрече с главой государства Владимиром Путиным, где он сообщил о перестановках, Беглов уже был с фирменными усами и больше их не сбривал.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появилось архивное фото Лукашенко без усов и никто не узнал этого молодого военного. Снимок главы Белоруссии появился на его обновлённом сайте, который проработал недолго.
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