Губернатор Санкт-Петербурга Беглов появился на публике без усов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предстал перед публикой без усов. В необычном для себя образе глава города появился на церемонии награждения представителей бизнеса, которые помогали жителям Северной столицы в период пандемии в рамках акции #МыВместе. Фотографии с мероприятия опубликовали на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Отметим, что последний раз гладко выбритым Беглова можно было увидеть в 2017–2018 годах, когда он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, а затем в Северо-Западном федеральном округе. В 2018 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. На встрече с главой государства Владимиром Путиным, где он сообщил о перестановках, Беглов уже был с фирменными усами и больше их не сбривал.