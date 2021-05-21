Мать ученика пермского лицея — о нападении на учительницу: Как отправлять ребёнка в школу и чувствовать, что он в безопасности?
По словам собеседницы Лайфа, инцидент, случившийся прямо во время урока, ещё раз показывает, какой хаос творится в учебном заведении. По словам Ольги, детей из школы вывели оперативно.
Мать ученика пермского лицея рассказала о том, как узнала о нападении на учительницу. Видео © LIFE
Мама одного из учеников лицея № 1 в городе Березниках, где сегодня школьник напал с ножом на учительницу физики, со слов сына рассказала о том, что происходило в учебном заведении во время инцидента, а также о том, как она вообще узнала о трагедии. Как отметила Ольга, её ребёнок, который учится в восьмом классе, сам информировал её о происходящем.
"Он позвонил мне, потому что знал, что я буду переживать, и сказал, что всё хорошо. Через полчаса он уже приехал домой", — рассказала собеседница Лайфа, отметив, что всех детей достаточно быстро эвакуировали из лицея.
Ольга подчеркнула, что после подобного происшествия у неё, как и у других родителей, появилось очень много вопросов к руководству лицея по поводу безопасности. "Опять ребёнок пронёс в школу оружие, кто за это ответит?" — негодует женщина. По её словам, этот инцидент ещё раз показывает, какой хаос творится в администрации учебного заведения. И, к сожалению, такая же "картина" практически в каждом регионе, отметила собеседница.
"Как отправлять ребёнка [в школу] и чувствовать, что он в безопасности? Ведь эта трагедия может коснуться совершенно любой школы", — добавила Ольга.
Ранее Лайф сообщал, что в пятницу, 21 мая, утром лицеист из Березников пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Лайф публиковал фото арсенала напавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.
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