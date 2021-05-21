Мать ученика пермского лицея — о нападении на учительницу: Как отправлять ребёнка в школу и чувствовать, что он в безопасности?

По словам собеседницы Лайфа, инцидент, случившийся прямо во время урока, ещё раз показывает, какой хаос творится в учебном заведении. По словам Ольги, детей из школы вывели оперативно.