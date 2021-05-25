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Соловьёв поставил под сомнение факт избиения Протасевича белорусскими силовиками

По мнению телеведущего, чтобы судить об этом, надо сначала узнать, как основатель NEXTA выглядел до того, как его "приняли".

25 мая, 11:25
<p>Фото © ТАСС / Антон Ваганов</p>

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение факт того, что основателя телеграм-канала NEXTA могли избивать белорусские силовики. Такое мнение он высказал во время беседы с порталом Ura.ru.

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Для этой цели надо видеть его (Романа Протасевича. — Прим. ред.) состояние до того момента, как его приняли правоохранители", — сказал Соловьёв.

Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. В МИД Польши ранее заявили, что основателя телеграм-канала NEXTA, возможно, избивали в минском СИЗО. А Светлана Тихановская опасается, что задержанного Протасевича могут заставить дать признательные показания при помощи "сыворотки правды".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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