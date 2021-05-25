Соловьёв поставил под сомнение факт избиения Протасевича белорусскими силовиками
По мнению телеведущего, чтобы судить об этом, надо сначала узнать, как основатель NEXTA выглядел до того, как его "приняли".
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Телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение факт того, что основателя телеграм-канала NEXTA могли избивать белорусские силовики. Такое мнение он высказал во время беседы с порталом Ura.ru.
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"Для этой цели надо видеть его (Романа Протасевича. — Прим. ред.) состояние до того момента, как его приняли правоохранители", — сказал Соловьёв.
Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. В МИД Польши ранее заявили, что основателя телеграм-канала NEXTA, возможно, избивали в минском СИЗО. А Светлана Тихановская опасается, что задержанного Протасевича могут заставить дать признательные показания при помощи "сыворотки правды".
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