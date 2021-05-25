Захарова оценила привлечение истребителя к сопровождению "боинга" Ryanair в Минске

Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолётом Ryanair, в котором летел журналист Роман Протасевич, соответствовали международным нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолёта авиакомпании Ryanair. Мы видели официальные сообщения белорусской стороны. Посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа, что было подтверждено со стороны авиакомпании, из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам", — заявила Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что поднятый в воздух для сопровождения гражданского самолёта истребитель ВВС Белоруссии осуществлял контроль за пролётом над территорией страны и в случае необходимости мог оказать помощь при посадке.