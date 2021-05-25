Захарова оценила привлечение истребителя к сопровождению "боинга" Ryanair в Минске
Дипломат отметила, что в Москве внимательно следят за развитием событий вокруг ситуации с ирландским самолётом.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолётом Ryanair, в котором летел журналист Роман Протасевич, соответствовали международным нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолёта авиакомпании Ryanair. Мы видели официальные сообщения белорусской стороны. Посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа, что было подтверждено со стороны авиакомпании, из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам", — заявила Мария Захарова.
При этом она подчеркнула, что поднятый в воздух для сопровождения гражданского самолёта истребитель ВВС Белоруссии осуществлял контроль за пролётом над территорией страны и в случае необходимости мог оказать помощь при посадке.
Также Захарова вспомнила случай с белорусским самолётом "Белавиа" в 2016 году. Рейс вылетел из киевского аэропорта и за 50 километров до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера вернуться в аэропорт вылета. Он угрожал применить боевую авиацию против гражданского самолёта. И всё это было ради задержания и обыска летевшего на этом борту антимайдановца Армена Мартиросяна.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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