В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников

В Якутии начнут штрафовать компании, которые не обеспечивают вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха.

"Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым в рамках мер по увеличению темпов вакцинации в регионе в целом. Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее там вышло постановление главного врача республики по обязательной иммунизации населения. С тех пор в среднем за сутки в Якутии прививаются 19 тысяч человек.