В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников
На прошлой неделе регион стал первым в России, где вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной.
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В Якутии начнут штрафовать компании, которые не обеспечивают вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха.
"Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым в рамках мер по увеличению темпов вакцинации в регионе в целом. Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее там вышло постановление главного врача республики по обязательной иммунизации населения. С тех пор в среднем за сутки в Якутии прививаются 19 тысяч человек.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.
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