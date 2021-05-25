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В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников

На прошлой неделе регион стал первым в России, где вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной.

25 мая, 11:00
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<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Якутии начнут штрафовать компании, которые не обеспечивают вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха.

"Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым в рамках мер по увеличению темпов вакцинации в регионе в целом. Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее там вышло постановление главного врача республики по обязательной иммунизации населения. С тех пор в среднем за сутки в Якутии прививаются 19 тысяч человек.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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