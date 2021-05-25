В Госдуме поддержали поправку о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах
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В законопроекте чётко обозначены критерии для определения причастности человека к деятельности террористических организаций.
Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, которая временно лишает права руководителей и членов организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также лицам, связанным с ними, избираться на все выборные должности. Это второе чтение данного законопроекта.
"Положения законопроекта учитывают различный статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников — три года", — говорится на сайте Госдумы РФ.
Ко второму чтению в законопроекте появились критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Так, под причастностью предлагается понимать непосредственную реализацию "целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической". В этом же списке: выражение поддержки таким организациям, в том числе в Интернете, а также финансирование, организационно-методическая или иная помощь.
Как пояснил соавтор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, с точки зрения статуса депутата, данные ограничения вполне оправданны.
"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учётом особого статуса депутата", — сказал он.
Напомним, что документ, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, причастным к деятельности террористической или экстремистской организации, был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента в начале мая.