В Госдуме поддержали поправку о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

В законопроекте чётко обозначены критерии для определения причастности человека к деятельности террористических организаций.

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, которая временно лишает права руководителей и членов организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также лицам, связанным с ними, избираться на все выборные должности. Это второе чтение данного законопроекта.

"Положения законопроекта учитывают различный статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников — три года", — говорится на сайте Госдумы РФ.

Ко второму чтению в законопроекте появились критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Так, под причастностью предлагается понимать непосредственную реализацию "целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической". В этом же списке: выражение поддержки таким организациям, в том числе в Интернете, а также финансирование, организационно-методическая или иная помощь.

Как пояснил соавтор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, с точки зрения статуса депутата, данные ограничения вполне оправданны.

"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учётом особого статуса депутата", — сказал он.