В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре
Ещё два мальчика выпрыгнули из окна пятого этажа, спасаясь от огня, их доставили в реанимацию.
Фото © LIFE
Два ребёнка погибли при пожаре в Дагестане, ещё двое — в реанимации. Видео © LIFE
Пожар в квартире произошёл в городе Избербаше в Дагестане, в результате которого погибли четырёхлетний мальчик и двухлетняя девочка, а ещё двое детей пострадали. Как стало известно Лайфу, дети находились дома одни и один из них поджёг матрас на кровати.
Мальчик быстро потушил его, однако тот продолжил тлеть и в какой-то момент вновь загорелся. Тогда огонь перекинулся на другие вещи — и квартира вспыхнула. Мальчики семи и восьми лет выпрыгнули в окно с пятого этажа, спасаясь от огня, с травмами их госпитализировали, а двое других детей выбраться из горящей квартиры не смогли.
Фото © LIFE
Родители детей в этот момент находились на работе. Семья переехала в этот дом в апреле текущего года. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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