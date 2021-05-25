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В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

Ещё два мальчика выпрыгнули из окна пятого этажа, спасаясь от огня, их доставили в реанимацию.

25 мая, 10:51

Фото © LIFE

Два ребёнка погибли при пожаре в Дагестане, ещё двое — в реанимации. Видео © LIFE

Пожар в квартире произошёл в городе Избербаше в Дагестане, в результате которого погибли четырёхлетний мальчик и двухлетняя девочка, а ещё двое детей пострадали. Как стало известно Лайфу, дети находились дома одни и один из них поджёг матрас на кровати.

Мальчик быстро потушил его, однако тот продолжил тлеть и в какой-то момент вновь загорелся. Тогда огонь перекинулся на другие вещи — и квартира вспыхнула. Мальчики семи и восьми лет выпрыгнули в окно с пятого этажа, спасаясь от огня, с травмами их госпитализировали, а двое других детей выбраться из горящей квартиры не смогли.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Родители детей в этот момент находились на работе. Семья переехала в этот дом в апреле текущего года. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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