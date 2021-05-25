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В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

Между тем сам Мартиньш Стакис уже заявил, что снимет символику IIHF, вместо того чтобы удовлетворить требование Минска.

25 мая, 10:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mstakis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mārtiņš Staķis</a></p>

Фото © Twitter / Mārtiņš Staķis

Случай с заменой государственного флага Белоруссии в ходе чемпионата мира по хоккею на тот, что использует оппозиция данной страны, является частью предвыборной кампании мэра Риги Мартиньша Стакиса. Такое заявление сделал глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мы все удивлены произошедшим. Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге, и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды. Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира — не место для политических игр", — заявил Фазель в телефонной беседе с ТАСС.

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Между тем мэр Риги Стакис объявил, что снимет флаги IIHF в городе. Он пояснил, что, после того как на чемпионате мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует республиканская оппозиция, ему поступило письмо от федерации.

"Президент IIHF потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Белоруссии были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIHF. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", — написал он на своей странице в "Твиттере".

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Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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