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Песков иронично ответил на заявления из Лондона о возможных санкциях против России из-за Минска

На вопрос журналистов он заявил, что, вероятно, скоро дойдёт до того, что "Россия будет обвиняться просто в факте своего существования".

25 мая, 10:34
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично отреагировал на заявления западных партнёров, задумавшихся над новыми санкциями против Москвы из-за ситуации с самолётом Ryanair в Минске. Речь идёт о заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит вопрос о необходимости ввести новые рестрикции против "Северного потока – 2".

"Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся. Наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место". Москва за ними "терпеливо наблюдает, но не соглашается с этим", поскольку смысла пытаться что-то объяснить просто нет. По мнению Пескова, в данном случае фобии и одержимость, наверное, начинают брать своё и не дают возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию.

Британия задумалась о санкциях против "Северного потока – 2" из-за ситуации с самолётом в Минске

Британия задумалась о санкциях против "Северного потока – 2" из-за ситуации с самолётом в Минске

Ранее на угрозы Лондона отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также не без иронии заметила, что "санкции появляются сами по себе вне зависимости от событий".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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