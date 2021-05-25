Песков иронично ответил на заявления из Лондона о возможных санкциях против России из-за Минска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично отреагировал на заявления западных партнёров, задумавшихся над новыми санкциями против Москвы из-за ситуации с самолётом Ryanair в Минске. Речь идёт о заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит вопрос о необходимости ввести новые рестрикции против "Северного потока – 2".

"Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся. Наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место". Москва за ними "терпеливо наблюдает, но не соглашается с этим", поскольку смысла пытаться что-то объяснить просто нет. По мнению Пескова, в данном случае фобии и одержимость, наверное, начинают брать своё и не дают возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию.