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Тихановская опасается, что против Протасевича будет применена "сыворотка правды"

А в МИД Польши ранее заявили, что основателя телеграм-канала NEXTA, возможно, избивали в минском СИЗО.

25 мая, 10:30
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича могут заставить дать признательные показания при помощи "сыворотки правды". Такое опасение высказала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По её словам, химические соединения, которыми силовики пытают заключённых в тюрьмах и СИЗО Белоруссии, зачастую приводят человека к признанию себя виновным в любых преступлениях.

В МИД Польши считают, что Романа Протасевича избивали в минском СИЗО

В МИД Польши считают, что Романа Протасевича избивали в минском СИЗО

"Учитывая, что Роман стал личным врагом Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить. Как он это сделает? Заключённые становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до "сывороток правды" — химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке", — высказала Тихановская свои опасения в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан.

В МИД Польши ранее заявили, что основателя телеграм-канала NEXTA, возможно, избивали в минском СИЗО.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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