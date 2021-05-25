Тихановская опасается, что против Протасевича будет применена "сыворотка правды"

Задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича могут заставить дать признательные показания при помощи "сыворотки правды". Такое опасение высказала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По её словам, химические соединения, которыми силовики пытают заключённых в тюрьмах и СИЗО Белоруссии, зачастую приводят человека к признанию себя виновным в любых преступлениях.

"Учитывая, что Роман стал личным врагом Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить. Как он это сделает? Заключённые становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до "сывороток правды" — химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке", — высказала Тихановская свои опасения в интервью итальянской газете la Repubblica.