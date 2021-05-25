"Ситуация шоковая": Отец задержанной в Минске россиянки рассказал Лайфу, что известно на данный момент
Пока девушка находится в изоляторе. К ней не пускают адвоката, поэтому родители надеются на российское посольство.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Отец Софии Сапега, задержанной в минском аэропорту два дня назад, узнал о случившемся от бывшей супруги. Причём самого Романа Протасевича, с которым была София, мужчина не знает. Об этом он сам рассказал Лайфу.
"О задержании Софии я узнал от бывшей жены, мамы Софии, также потом увидел заявления [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и [официального представителя ведомства Марии] Захаровой. С Софией мы общаемся, но подробностями своей личной жизни она со мной не делилась, поэтому про Романа я не знал", — сообщил Андрей Сапега.
Сейчас семья находится во взаимодействии с Посольством РФ в Белоруссии. Родители надеются, что к Софии в изолятор пустят российского консула. Соответствующий запрос уже направлен в правоохранительные органы республики.
"Не хочу делать громких заявлений, но пока для меня ситуация непонятна. Ситуация шоковая, поэтому мы ждём официальную информацию от властей Республики Беларусь и МИД РФ", — добавил собеседник Лайфа.
Как ранее сообщал Лайф, не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
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