"Ситуация шоковая": Отец задержанной в Минске россиянки рассказал Лайфу, что известно на данный момент

Отец Софии Сапега, задержанной в минском аэропорту два дня назад, узнал о случившемся от бывшей супруги. Причём самого Романа Протасевича, с которым была София, мужчина не знает. Об этом он сам рассказал Лайфу.

"О задержании Софии я узнал от бывшей жены, мамы Софии, также потом увидел заявления [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и [официального представителя ведомства Марии] Захаровой. С Софией мы общаемся, но подробностями своей личной жизни она со мной не делилась, поэтому про Романа я не знал", — сообщил Андрей Сапега.

Сейчас семья находится во взаимодействии с Посольством РФ в Белоруссии. Родители надеются, что к Софии в изолятор пустят российского консула. Соответствующий запрос уже направлен в правоохранительные органы республики.