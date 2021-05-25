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Генсек ОБСЕ отправится на Украину, чтобы лично изучить ситуацию в Донбассе

Дипломат планирует обсудить вопрос об укреплении сотрудничества с Киевом.

25 мая, 10:44

Фото © ТАСС / ЕРА / FLORIAN WIESER

На этой неделе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит Украину для изучения ситуации на юго-востоке страны. О предстоящем визите сообщили в секретариате организации.

Шмид планирует провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым и вице-премьером по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексеем Резниковым. Она намерена обсудить с ними укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Киевом, но упор будет сделан на ситуации в Донбассе.

"Она также планирует посетить восток Украины, чтобы лично увидеть ситуацию в районах, затронутых конфликтом", — уточнили в пресс-службе.

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Ранее, в начале мая, с визитом в Киев направился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал продуктивным времяпрепровождением переговоры с Владимиром Зеленским и остальные встречи в Незалежной.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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