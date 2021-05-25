Песков: Москва ожидает скорого освобождения задержанной в Минске россиянки Сапеги

Адвокат задержанной вместе с Протасевичем в Минске россиянки до сих пор не попал к ней

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", — сказал он.