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Песков: Москва ожидает скорого освобождения задержанной в Минске россиянки Сапеги

Между тем адвокат девушки, со слов её отца, до сих не смог встретиться со своей подзащитной: его не пускают в изолятор на Окрестина.

25 мая, 11:13

Фото © ТАСС / Сергей Николаев

Москва ожидает скорого освобождения из-под стражи гражданки Российской Федерации Софии Сапеги, задержанной в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем после экстренной посадки борта Ryanair. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Адвокат задержанной вместе с Протасевичем в Минске россиянки до сих пор не попал к ней

Адвокат задержанной вместе с Протасевичем в Минске россиянки до сих пор не попал к ней

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", — сказал он.

Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в аэропорту Минска, куда самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился из-за сообщения о бомбе на борту. Сейчас она находится в изоляторе. Вместе с ней задержали и основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Не было ненависти к Белоруссии": Одногруппница рассказала о задержанной в Минске россиянке

"Не было ненависти к Белоруссии": Одногруппница рассказала о задержанной в Минске россиянке

Ситуация с посадкой самолёта в Минске вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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