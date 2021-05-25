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По делу о гибели 11 рабочих арестован главный инженер таганрогского водоканала

Трагедия произошла 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. К гибели людей привело отравление метаном.

25 мая, 11:39

Фото © shutterstock

По делу о гибели 11 рабочих в результате несчастного случая на очистных сооружениях был арестован главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", — говорится в сообщении.

Гибель 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом объяснили несчастным случаем

Гибель 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом объяснили несчастным случаем

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая, в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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