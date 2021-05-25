По делу о гибели 11 рабочих арестован главный инженер таганрогского водоканала

По делу о гибели 11 рабочих в результате несчастного случая на очистных сооружениях был арестован главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая, в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.