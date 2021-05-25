В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной.

В Москве произошло крупное возгорание в нежилом здании в районе Серебрянической набережной. По данным источника Лайфа, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. МЧС пришлось привлечь для тушения вертолёт. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).