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В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной

О причинах возгорания в экстренных службах не сообщают, но известно, что огонь распространился на тысячу квадратных метров.

25 мая, 11:52

Фото © LIFE

В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной.

Видео © LIFE

В Москве произошло крупное возгорание в нежилом здании в районе Серебрянической набережной. По данным источника Лайфа, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. МЧС пришлось привлечь для тушения вертолёт. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы

Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы

В столичном Департаменте транспорта отметили, что движение по Серебрянической набережной из-за пожара перекрыто, автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца.

Согласно официальной информации ГУ МЧС России по Москве, на данный момент пожар локализован. Обстановка на месте спокойная, информации о пострадавших не поступало.

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Ранее на севере Москвы горела строящаяся многоэтажка. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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