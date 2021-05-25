В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной
О причинах возгорания в экстренных службах не сообщают, но известно, что огонь распространился на тысячу квадратных метров.
Фото © LIFE
В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной.
Видео © LIFE
В Москве произошло крупное возгорание в нежилом здании в районе Серебрянической набережной. По данным источника Лайфа, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. МЧС пришлось привлечь для тушения вертолёт. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
В столичном Департаменте транспорта отметили, что движение по Серебрянической набережной из-за пожара перекрыто, автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца.
Согласно официальной информации ГУ МЧС России по Москве, на данный момент пожар локализован. Обстановка на месте спокойная, информации о пострадавших не поступало.
Ранее на севере Москвы горела строящаяся многоэтажка. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры.
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