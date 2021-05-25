Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии. Об этом стало известно из расшифровки переговоров, опубликованной Минтрансом республики. Согласно представленным данным, диспетчер дважды в 9:31 сообщил пилоту о полученном письме о минировании.

"У нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба и она может быть активирована над Вильнюсом. В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (код международного аэропорта Минска. — Прим. Лайфа)", — заявил диспетчер.

На вопрос пилота, откуда пришло сообщение, сотрудник воздушной гавани Минска ответил, что оно поступило на электронную почту сразу нескольких аэропортов. Командир воздушного судна поинтересовался, кто именно дал рекомендацию направить лайнер именно в Минск — компания, руководство аэропорта вылета или прибытия. В ответ на это диспетчер заявил, что это их рекомендации, повторив информацию дважды. После некоторых уточнений пилот принял решение перенаправить "боинг" в столицу Белоруссии.

"Мы объявляем чрезвычайную ситуацию, наши намерения — перенаправление в аэропорт "Минск", — объявил командир, отметив, что на борту нет опасных грузов и находится 133 пассажира.