"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair
Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут.
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Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии. Об этом стало известно из расшифровки переговоров, опубликованной Минтрансом республики. Согласно представленным данным, диспетчер дважды в 9:31 сообщил пилоту о полученном письме о минировании.
"У нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба и она может быть активирована над Вильнюсом. В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (код международного аэропорта Минска. — Прим. Лайфа)", — заявил диспетчер.
На вопрос пилота, откуда пришло сообщение, сотрудник воздушной гавани Минска ответил, что оно поступило на электронную почту сразу нескольких аэропортов. Командир воздушного судна поинтересовался, кто именно дал рекомендацию направить лайнер именно в Минск — компания, руководство аэропорта вылета или прибытия. В ответ на это диспетчер заявил, что это их рекомендации, повторив информацию дважды. После некоторых уточнений пилот принял решение перенаправить "боинг" в столицу Белоруссии.
"Мы объявляем чрезвычайную ситуацию, наши намерения — перенаправление в аэропорт "Минск", — объявил командир, отметив, что на борту нет опасных грузов и находится 133 пассажира.
Стоит отметить, что снижение самолёта началось через 28 минут после первого сообщения от диспетчера аэропорта.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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