Против Навального возбудили уголовное дело за оскорбление судьи

Следствие возбудило третье уголовное дело в отношении Алексея Навального. На этот раз за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вела процесс по иску ветерана Игната Артёменко. Адвокат блогера Ольга Михайлова уточнила, что её подзащитному обвинение пока не предъявлено.

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. Сам блогер участвовал в заседании по видеосвязи, также в суд пришла его жена Юлия, но она не дождалась оглашения вердикта и покинула зал.