Зеленский предложил Верховной раде увеличить численность украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооружённых сил страны. Такой законопроект он внёс во вторник в Верховную раду. Документ определён как неотложный, но самого текста пока ещё нет на сайте украинского парламента.

В прошлый раз такое решение принималось парламентом Незалежной в 2015 году. Тогда вооружённые силы выросли до 250 тысяч человек.