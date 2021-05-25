Зеленский предложил Верховной раде увеличить численность украинской армии
В прошлый раз такое решение принималось парламентом Незалежной в 2015 году. Тогда вооружённые силы выросли до 250 тысяч человек.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооружённых сил страны. Такой законопроект он внёс во вторник в Верховную раду. Документ определён как неотложный, но самого текста пока ещё нет на сайте украинского парламента.
В прошлый раз такое решение принималось парламентом Незалежной в 2015 году. Тогда вооружённые силы выросли до 250 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что Зеленский подписал закон о мобилизации за сутки при эскалации в Донбассе. Тогда отмечалось, что принятие данного закона позволит оперативно доукомплектовать резервистами "воинские части всех сил обороны государства", а это, в свою очередь, повысит их боеспособность во время "военной агрессии, которая стремительно нарастает".
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