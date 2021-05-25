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Зеленский предложил Верховной раде увеличить численность украинской армии

В прошлый раз такое решение принималось парламентом Незалежной в 2015 году. Тогда вооружённые силы выросли до 250 тысяч человек.

25 мая, 12:25

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооружённых сил страны. Такой законопроект он внёс во вторник в Верховную раду. Документ определён как неотложный, но самого текста пока ещё нет на сайте украинского парламента.

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В прошлый раз такое решение принималось парламентом Незалежной в 2015 году. Тогда вооружённые силы выросли до 250 тысяч человек.

Ранее Лайф писал, что Зеленский подписал закон о мобилизации за сутки при эскалации в Донбассе. Тогда отмечалось, что принятие данного закона позволит оперативно доукомплектовать резервистами "воинские части всех сил обороны государства", а это, в свою очередь, повысит их боеспособность во время "военной агрессии, которая стремительно нарастает".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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